Сегодня под председательством министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко состоялось совещание по вопросу оптимизации логистических схем отгрузок экспортной продукции.

Глава транспортного ведомства отметил, что отрасль функционирует в условиях измененных логистических цепочек и работает над переформатированием и перестраиванием привычных маршрутов.

«В настоящее время ряд вопросов в этой части решен и часть еще находится в проработке. Мы должны сконцентрироваться на тех проблемах, с которыми сталкиваются наши экспортеры и экспедиторы, усовершенствовать существующие подходы в логистике», – сказал Алексей Авраменко, которого цитирует пресс-служба Минтранса.

Он также добавил, что ведется работа по подписанию соглашения о перевалки белорусских грузов через северные и южные порты России. С рядом стран обсуждается выдача дополнительных разрешений для отечественных автоперевозчиков.

Начальник службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Александр Невмержицкий отметил, что с учетом переориентации экспортных грузовых потоков растет спрос на перевозки в восточном направлении. Железной дорогой активно прорабатываются альтернативные маршруты.

«Еще одним перспективным сегментом является развитие контейнерных перевозок. Это направление, которое получило серьезную динамику в последние годы», – подчеркнул он.

В сфере автомобильного транспорта также наблюдается изменение вектора логистики на восток (Китай, Турция, Азербайджан, Грузия и др.).

«Совместные решения, в том числе с учетом диверсификации направлений позволят выстроить качественную логистику. Сегодня можно создать такую систему, которая позволит нам в существующих условиях обеспечить перевозку наших грузов в различных направлениях», – такое мнение высказал генеральный директор ассоциации «БАМАП» Александр Карпук.

На мероприятии в формате открытого диалога также выступили представители Минлесхоза, Минпрома, Минстройархитектуры, концерна «Беллесбумпром», «Белнефтехим», «Белгоспищепром», а также транспортно-логистических организаций.

В заключение Алексей Авраменко отметил, что каждое озвученное предложение будет проработано и вынесено соответствующее решение.

Кроме того, следующее обсуждение оптимизации логистических схем в широком составе намечено на конец октября.

«За этот период мы оценим достигнутые результаты, новые идеи и предложения для совершенствования нашей работы в этой части», – заключил министр.