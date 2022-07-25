В январе-июне 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 16,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,7%, в обрабатывающей промышленности – 96,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,8%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,4%.