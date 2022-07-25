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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,7%


11:51 26.07.2022

В январе-июне 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 763,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 73,8 млн рублей или на 10,7% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 327 млн рублей (42,8%), налога на добавленную стоимость – 109 млн рублей (14,3%), налога на прибыль – 53,9 млн рублей (7,1%), налога на недвижимость – 38,2 млн рублей (5%), акцизов – 34 млн рублей (4,5%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ООО «Кронохем», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб», СООО «Оазис Груп», РУП «Могилевоблгаз», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». Удельный вес их платежей составил 20,1% общих поступлений в бюджет области.
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