ОАО «Савушкин продукт» ввело в эксплуатацию высокоэффективные очистные сооружения сточных вод на своем производственном филиале в Иваново.

Полный комплекс очистки проходит весь сток, поступающий от производства по глубокой переработке молочной сыворотки.

Комплекс очистных сооружений максимально эффективный и современный. Примененная здесь технология с использованием Мембранного Биореактора (МБР) позволила компактно разместить очистные сооружения на территории предприятия, а также обеспечить глубокую очистку промышленных стоков предприятия.

На первом этапе производственный сток проходит механическую очистку, освобождаясь от твердых веществ и механических загрязнителей. Далее сточные воды подвергаются физико-химической очистке, где из них удаляются соединения азота, фосфора, жиры и другие биологические загрязнители. После этого в дело вступает биоочистка: специальные бактерии естественным образом уничтожают оставшиеся загрязнители. На последнем этапе сточная вода проходит через мембранное сито, где происходит финишная фильтрация сточных вод. Благодаря такой системе очистки на выходе получается вода, соответствующая самым жестким нормам, предъявляемым к промышленным стокам. Это уже вода, пригодная для сброса в природные водные объекты.

Все процессы очистки протекают в закрытом режиме – внутри производственного комплекса. Комплекс оснащен мощной системой вентиляции, которая пропускает весь высвобождающийся воздух через специальный биофильтр, очищая его от посторонних запахов. Это позволяет сохранить свежий воздух на территории производства и вокруг него.

«Принимая во внимание, что наше производство находится рядом жилой застройкой, мы искали лучшие мировые практики строительства очистных сооружений в подобных условиях. При этом обеспечение высокой степени экологичность и гарантия сохранения окружающей природы – были на первом плане. И у нас это получилось. Сегодня наш новый комплекс способен в сутки очищать до 2100 тонн сточной воды любой степени загрязнения. Мы искренне рады, что сделали свой очередной шаг по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов нашей планеты», – отметили в компании «Савушкин продукт».