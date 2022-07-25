ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 3,9%

11:12 26.07.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-июнь 2022 года в текущих ценах составил 10 590,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,9% меньше к уровню января-июня 2021 г.