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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛОСЬ НА 8,5%


10:13 26.07.2022

В январе-июне 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1 095,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,5% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 051,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 91,1 тыс. тонн, молока – 439,7 тыс. тонн, яиц получено 213,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,8% молока и 82,6% производства яиц.

На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 607,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,2 тыс. голов. Численность свиней составила 260,1 тыс. голов.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 267,7 тыс. тонн кормовых единиц, в расчете на условную голову для общественного поголовья скота – 5,9 центнера кормовых единиц.
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