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ЭКОНОМИКА РБ


В ВУЗАХ БЕЛАРУСИ ПРОХОДЯТ ВНУТРЕННИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ


09:41 26.07.2022

В учреждениях высшего образования Беларуси с 25 июля 2022 года начались внутренние вступительные испытания, которые продлятся по 2 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, по 27 июля испытания пройдут в Университете гражданской защиты МЧС. На военном факультете Гродненского государственного университета имени Я.Купалы - с 27 по 28 июля. Внутренние испытания в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям пройдут с 27 июля по 2 августа, в заочной форме получения образования в вузах сельхозпрофиля - с 6 по 15 декабря.

Зачисление на бюджет в большинстве вузов пройдет по 4 августа. В Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах - по 29 июля. В заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря. На платную форму обучения абитуриентов зачислят по 10 августа. На заочку в вузы сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.

Дополнительный набор на обучение за счет средств бюджета пройдет с 5 по 7 августа. Информацию о наличии вакантных мест можно будет найти на сайтах высших учебных заведений.

Прием документов на обучение на условиях оплаты для абитуриентов, которым не нужно сдавать внутренние вступительные испытания, проводится по 8 августа.

Закончится приемная кампания в вузы 10 августа - в последний день зачисления платников.
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