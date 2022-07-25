За январь-май 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,2%, рентабельность продаж – 5,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 6,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 9 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 21,8% от общего объема кредиторской задолженности.