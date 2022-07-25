27 июля на YouTube-канале НЦПИ (в 10.30) состоится трансляция семинара «Новые Правила любительского рыболовства и Правила ведения рыболовного хозяйства».

Как сообщает Национальный правовой портал, 29 июля 2022 г. вступают в силу основные положения указа № 284 от 21 июля 2021 г., которым утверждены указанные правила.

Приглашенные эксперты подробно расскажут в том числе о новациях регулирования ведения рыболовного хозяйства и любительского рыболовства; о порядке предоставления в аренду рыболовных угодий, а также оформления необходимых документов; об организации промыслового лова и платного любительского рыболовства; о требованиях, предъявляемых при подводной охоте; об осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о рыболовном хозяйстве и рыболовстве, а также о мерах ответственности за его нарушение.

Спикерам можно задать вопросы. Направлять их следует на ящик до 11.00 27 июля. Эксперты ответят в ходе эфира.