ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ УБРАН


17:45 25.07.2022

Озимый ячмень убран на 99%. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, намолочено 20,8 тыс. тонн при средней урожайности 35,4 ц/га, что на 1,6 ц/га выше прошлого года.

В Ветковском и Калинковичском районах осталось убрать 70% и 82% площадей ячменя соответственно.

"Срок 2 дня", - полагает Дмитрий Петрожицкий.

Озимый рапс убран с площади 17,8 тыс. га или 75% от плана. Намолочено 24,9 тыс. тонн маслосемян.

По информации руководителя комитета, отстают по рапсу аграрии Буда-Кошелевского, Чечерского, Гомельского, Лоевского, Рогачевского и Житковичского районов.

В свою очередь председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поставил задачу убрать озимый рапс в ближайшие дни.

«Для этого ежедневно необходимо убирать по 2,5 тыс. га», - уточнил он.

Иван Крупко указал на необходимость сдать маслосемяна рапса в счет госзаказа в запланированном объеме.

"Пока сдали чуть больше трети от плана. Ветковский, Петриковский, Рогачевский, Светлогорский районы еще не приступили к поставке", - высказал недовольство глава региона.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2022
валюта курс
EUR 2.5854
USD 2.5614
RUB 4.4725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6067 +0.0213
USD 2.5665 +0.0051
RUB 4.4503 -0.0222
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6200
USD 2.5600 2.5770
RUB 3.5000 4.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0370
EUR/RUB 60.0000 75.0000
USD/RUB 58.0000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте