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ЭКОНОМИКА РБ
ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ УБРАН
17:45 25.07.2022
Озимый ячмень убран на 99%. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, намолочено 20,8 тыс. тонн при средней урожайности 35,4 ц/га, что на 1,6 ц/га выше прошлого года.
В Ветковском и Калинковичском районах осталось убрать 70% и 82% площадей ячменя соответственно.
"Срок 2 дня", - полагает Дмитрий Петрожицкий.
Озимый рапс убран с площади 17,8 тыс. га или 75% от плана. Намолочено 24,9 тыс. тонн маслосемян.
По информации руководителя комитета, отстают по рапсу аграрии Буда-Кошелевского, Чечерского, Гомельского, Лоевского, Рогачевского и Житковичского районов.
В свою очередь председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поставил задачу убрать озимый рапс в ближайшие дни.
«Для этого ежедневно необходимо убирать по 2,5 тыс. га», - уточнил он.
Иван Крупко указал на необходимость сдать маслосемяна рапса в счет госзаказа в запланированном объеме.
"Пока сдали чуть больше трети от плана. Ветковский, Петриковский, Рогачевский, Светлогорский районы еще не приступили к поставке", - высказал недовольство глава региона.
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