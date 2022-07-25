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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 ГОДА НА ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ «СКАЖИ НЕТ ЗАРПЛАТЕ «В КОНВЕРТЕ» ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 160 СООБЩЕНИЙ - КГК
17:38 25.07.2022
В первом полугодии 2022 года на онлайн-панель обратной связи «Скажи НЕТ зарплате «в конверте», действующей с мая прошлого года на сайте Комитета госконтроля, поступило 163 сообщения о фактах выплаты «серой» зарплаты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, подавляющее большинство сообщений (70,5%) касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области.
Из поступивших сообщений органами финансовых расследований проверено 92 сообщения, по остальным проверочные мероприятия продолжаются. Информация о фактах выплаты «серой» зарплаты подтвердилась при проверке 13 сообщений.
Всего за время функционирования онлайн-панели факты выплаты заработной платы «в конверте» установлены при проверке 42 сообщений, поступивших от граждан. Субъектами хозяйствования, которые платили своим работникам «по-серому», в бюджет дополнительно уплачено свыше 87 тыс. рублей.
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