В первом полугодии 2022 года на онлайн-панель обратной связи «Скажи НЕТ зарплате «в конверте», действующей с мая прошлого года на сайте Комитета госконтроля, поступило 163 сообщения о фактах выплаты «серой» зарплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, подавляющее большинство сообщений (70,5%) касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области.

Из поступивших сообщений органами финансовых расследований проверено 92 сообщения, по остальным проверочные мероприятия продолжаются. Информация о фактах выплаты «серой» зарплаты подтвердилась при проверке 13 сообщений.

Всего за время функционирования онлайн-панели факты выплаты заработной платы «в конверте» установлены при проверке 42 сообщений, поступивших от граждан. Субъектами хозяйствования, которые платили своим работникам «по-серому», в бюджет дополнительно уплачено свыше 87 тыс. рублей.