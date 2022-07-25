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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 1,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:20 25.07.2022
В январе-июне 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,3 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 119,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 57,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 48,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 46,8 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 25,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 29,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 24,6% от общего ввода по области.
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