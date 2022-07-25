Министерство здравоохранения Беларуси ведет мониторинг средней заработной платы работников отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В целях безусловного выполнения поручения … о повышении заработной платы медицинским работникам за счет установления стимулирующих выплат, начисление заработной платы работникам за июль и последующие месяцы 2022 г. находится на особом контроле», - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, «в связи с тем, что ситуация с выплатами такого уровня носит массовый характер (если ранее надбавки за работу в ковидинфекции получали 40% работников системы, то сейчас речь идет о более чем 150 тыс. человек), конечно же я лично взял этот вопрос под личный контроль. А соответствующие службы министерства проводят постоянный мониторинг и выборочный контроль начисленной зарплаты конкретным медработникам бюджетных организаций здравоохранения всех уровней оказания медпомощи. Речь идет обо всех сотрудниках отрасли - от работников фельдшерско-акушерских пунктов до специалистов республиканских научно-практических центров».

Напомним, с 1 июля 2022 г. надбавки установлены: за работу в сфере здравоохранения медицинским работникам в размере 35% - 200% оклада (постановление Минздрава № 57 от 22.06.2022); за особенность профессиональной деятельности младшим медицинским сестрам и санитаркам приемных отделений, отделений для пациентов с инсультами, выездных бригад скорой медпомощи, отделений анестезиологии и реанимации в размере 15% оклада (постановление Минздрава № 58 от 22.06.2022).

Министр предупредил о недопустимости установления названных надбавок за счет уменьшения работнику надбавки за сложность и напряженность работы, премирования.

В целях недопущения нарушений трудового законодательства и предупреждения конфликтных ситуаций в трудовых коллективах организаций здравоохранения Министерство здравоохранения предупреждает о персональной ответственности руководителей бюджетных организаций за нарушения.

Министерство здравоохранения продолжит мониторинг средней заработной платы работников отрасли и проведение выборочного контроля начисленной заработной платы. Аналогичная работа должна быть организована и проведена органами управления здравоохранения во всех подчиненных бюджетных организациях здравоохранения.