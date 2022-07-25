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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,9%
16:36 25.07.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 3159,3 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, составил 2 879,3 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В I полугодии 2022 г. оптовый товарооборот составил 6 958,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 156,6% к уровню I полугодия 2021 г.
Товарооборот общественного питания в I полугодии 2022 г. составил 151,9 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.
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