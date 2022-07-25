В Витебской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 3159,3 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, составил 2 879,3 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В I полугодии 2022 г. оптовый товарооборот составил 6 958,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 156,6% к уровню I полугодия 2021 г.

Товарооборот общественного питания в I полугодии 2022 г. составил 151,9 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.