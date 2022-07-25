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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ВЫЯВИЛ ФАКТЫ НЕОБОСНОВАННОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРИ ЗАКУПКАХ АВТОТРАНСПОРТА


16:05 25.07.2022

Комитет государственного контроля Беларуси выявил факты необоснованного расходования средств при закупках автотранспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, установлены, в частности, факты необоснованного приобретения автомобилей люксовой комплектации центрами гигиены и эпидемиологии.

К примеру, в 2022 году Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья закупил автомобиль Geely Atlas Pro в комплектации Luxury стоимостью 79,6 тыс. рублей, а Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии приобрел аналогичный автомобиль в лизинг в такой же комплектации за 76,2 тыс. рублей.

При этом на закупку люксовых автомобилей затрачены средства, полученные от оказания платных услуг в период пандемии, которые следовало направить на укрепление материальной базы учреждений и приобретение медицинского оборудования.

В ряде случаев предотвращено расходование бюджетных средств на приобретение служебного автотранспорта по необоснованно высоким ценам. Так, по требованию Комитета госконтроля сокращены расходы Сенненского райисполкома на закупку в 2022 году служебного автомобиля стоимостью 90 тыс. рублей.

Также Комитетом госконтроля признана необоснованной планировавшаяся ГЛПУ «Верхнедвинская районная ветеринарная станция» во втором полугодии 2022 года закупка за счет бюджетных средств легкового автомобиля (на балансе учреждения уже имеется 7 автомобилей, 2 из которых приобретены в 2019 году).

Кроме того, госконтролерами предложено Витебскому облисполкому пересмотреть вопрос необходимости приобретения специальных автомобилей для 7 районных центров гигиены во втором полугодии 2022 г. на общую сумму 475 тыс. рублей, а Верхнедвинскому, Докшицкому и Миорскому райисполкомам исключить из районных бюджетов запланированные закупки автомобилей для сельисполкомов на общую сумму 240 тыс. рублей.

Наряду с фактами необоснованных закупок автотранспорта, выявлены случаи переплаты государственных средств недобросовестным посредникам при закупках импортной автотехники. Так, лесохозяйственными учреждениями Гродненской области было приобретено 28 импортных транспортных средств общей стоимостью 964,6 тыс. рублей, которые поставлялись через посредников. Переплата за их услуги составила 194,6 тыс. рублей.

По выявленным фактам необоснованного использования средств для приобретения автотранспорта в отношении должностных лиц будут приняты меры реагирования.
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