Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) совместно с Министерством экономики проводит опрос на тему «Ведение бизнеса в Беларуси-2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, его обобщенные результаты будут использоваться для дальнейшего совершенствования подходов государственной политики в отношении предпринимательской деятельности и выработки предложений по улучшению бизнес-климата в стране.

Анкетирование проводится по интерактивной ссылке, которая будет активна до 31 июля 2022 года.