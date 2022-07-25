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ЭКОНОМИКА РБ
БИСИ И МИНЭКОНОМИКИ ПРОВОДЯТ ОПРОС НА ТЕМУ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ-2022»
15:47 25.07.2022
Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) совместно с Министерством экономики проводит опрос на тему «Ведение бизнеса в Беларуси-2022».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, его обобщенные результаты будут использоваться для дальнейшего совершенствования подходов государственной политики в отношении предпринимательской деятельности и выработки предложений по улучшению бизнес-климата в стране.
Анкетирование проводится по интерактивной ссылке, которая будет активна до 31 июля 2022 года.
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