Грузооборот транспорта Витебской области в январе-июне 2022 г. составил 761,9 млн тонно-километров, или 81,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июне 2022 г. пассажирооборот составил 574,1 млн пассажиро-километров, или 100,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 75 млн человек, или 96,3% к первому полугодию 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона за шесть месяцев текущего года не представлена.