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ЭКОНОМИКА РБ
ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 35%
14:45 25.07.2022
За январь-июнь 2022 года индивидуальные предприниматели Брестской области внесли в бюджет 55,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в фактических ценах это на 35% больше соответствующего периода прошлого года.
Доля платежей ИП выросла на 0,9 процентных пунктов по сравнению с первым полугодием 2021 года и составила 5,6% в доходах бюджета Брестской области.
На 1 июля 2022 года на учете в налоговых органах области состояло 36,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, по отношению к началу года количество плательщиков сократилось на 150 человек.
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