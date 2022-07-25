За январь-июнь 2022 года индивидуальные предприниматели Брестской области внесли в бюджет 55,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в фактических ценах это на 35% больше соответствующего периода прошлого года.

Доля платежей ИП выросла на 0,9 процентных пунктов по сравнению с первым полугодием 2021 года и составила 5,6% в доходах бюджета Брестской области.

На 1 июля 2022 года на учете в налоговых органах области состояло 36,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, по отношению к началу года количество плательщиков сократилось на 150 человек.