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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 7,8% - ЕАБР
14:24 25.07.2022
ВВП Беларуси в июне снизился примерно на 7,8% г/г после 8,6% г/г в мае (оценка уточнена после пересмотра данных Белстатом, согласно которым экономика страны по итогам полугодия сократилась на 4,2%). Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Динамика выпуска в июне может объясняться уменьшением спада в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Вполне вероятно, что белорусская экономика начинает адаптироваться под функционирование в условиях санкций», - говорится в сообщении.
Базовый прогноз аналитиков ЕАБР по снижению ВВП Беларуси на 6,5% по итогам 2022 г. сохраняет актуальность. «Прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики, чем ранее ожидалось», - отмечается в макрообзоре.
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