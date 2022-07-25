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ЭКОНОМИКА РБ


HOSTFLY.BY ИНВЕСТИРУЕТ В ПОДДЕРЖКУ ПРОФИЛЬНОГО БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА


13:26 25.07.2022

Хостинг-провайдер HostFly.by объявил о начале инвестиционной программы по поддержке в Беларуси профильных хостинг-компаний.

Инициатива направлена на частный бизнес, который занимается предоставлением услуг хостинга.

Компании, которые испытывают экономические трудности, могут заключить с HostFly.by договор о сотрудничестве или слиянии.

«Мы стремимся поддержать бизнес в сфере оказания услуг хостинга, если он перестал быть прибыльным. Нам бы хотелось, чтобы клиенты таких компаний не лишались качественного обслуживания и не тратили свое время на поиск альтернативных вариантов размещения сайтов, серверов или собственных интернет-проектов. Мы предлагаем хостинг-провайдерам выгодные варианты сотрудничества от которого выиграют, как клиенты, так и владельцы бизнеса», - отметил руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Инвестиционная программа HostFly.by поможет профильному бизнесу получить достойную компенсацию за многолетние усилия по привлечению клиентов. Что касается клиентов, то участие предложение HostFly.by прежде всего учитывает их интересы.

«Есть разные форматы сотрудничества, но в любом случае клиенты получают доступ к нашим безлимитным тарифным планам, надежному хостингу и технической поддержке в формате «24 на 7». Мы ориентируемся на запросы бизнеса и частных пользователей и готовы подобрать оптимальные варианты обслуживания с тарифами, которые ниже, чем в среднем по рынку», - сказал Александр Хмыль.

Примечательно, что инвестиционная программа не ограничена только Минском или Минской областью. Будут рассматриваться предложения и заявки, поступившие из регионов. Чтобы упростить деловые коммуникации с хостинг-компаниями, в HostFly.by добавили на официальном сайте специальный раздел, где можно оставить свои контакты и быстро получить обратную связь.

«Наша задача - укрепление позиции бренда HostFly.by на белорусском рынке и повышение качества обслуживания белорусских клиентов. Помогая людям получить доступ к передовым тарифным решениям и технологиям хостинга, мы позитивно влияем на рынок хостинг-услуг в Беларуси, создаем условия для честной конкуренции и развития всей отрасли», - добавил Александр Хмыль.
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