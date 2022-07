ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ УЧРЕДИЛИ НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «СМАРТ-ИНДУСТРИЯ»

13:18 25.07.2022 В Беларуси учрежден новый технический комитет по стандартизации «Смарт-индустрия». Его создание было инициировано БелГИСС. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, ТК BY 40 будет заниматься стандартизацией в таких областях деятельности, как промышленные автоматизированные системы, автоматизированное проектирование и применение информационных технологий в промышленности. Председателем комитета назначен начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Дмитрий Крупский. Ведение секретариата возложено на БелГИСС. В состав ТК BY 40 вошли 22 организации, среди которых Минэкономики, Минсвязи, концерны «Беллесбумпром», «Белнефтехим», «Белгоспищепром», ОАО «Гипросвязь», Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», научно-технологическая ассоциация «Инфорпакр», ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», ОАО «Минский тракторный завод» и др. «В международной практике с точки зрения разработки стандартов существует ряд технических комитетов, которые занимаются непосредственно промышленной автоматизацией, – поделился предпосылками идеи создания национального технического комитета директор БелГИСС, заместитель председателя ТК BY 40 Александр Скуратов. – Они создают специализированные стандарты в области понятийного аппарата, протоколов обмена данными на уровне инфраструктуры предприятий, непосредственно устанавливают общие концепты: что такое цифровая фабрика, как налаживаются процессы в ее рамках. И мы видим, что этой специализации в нашей стране пока не уделяется должное внимание. Стоит отметить, что БелГИСС имеет опыт подготовки документа в данной области (СТБ IEC PAS 63088-2021 «Умное производство. Базовая модель архитектуры Индустрии 4.0») и, исходя из практики формулирует те проблемы, которые можно решить благодаря созданию данного технического комитета»». В республике уже работает ТК BY 38 «Цифровая трансформация», занимающийся вопросами стандартизации создания информационных систем в целом (имеет статус зеркального в отношении к ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии»). Деятельность же ТК BY «СМАРТ-индустрия» сосредоточится на более специализированных областях, что, как предполагается, позволит форсировать создание в стране умных фабрик уже в ближайшей перспективе. Стать членом ТК BY 40 может любая организация, направив заявку в БелГИСС.