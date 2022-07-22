В январе-июне 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 10 010,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 84,5%, в обрабатывающей промышленности – 93,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,4%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,2%.