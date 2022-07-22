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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ИСПЫТАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ТАНКА Т-72Б
12:10 25.07.2022
ОАО «140 ремонтный завод» выполняет опытно-конструкторскую работу «Модернизация танка Т-72Б», заказчиком которой выступило бронетанковое управление Министерства обороны.
Как сообщает Telegram-канал Госкомвоенрома, предприятие в сжатые сроки разработало рабочую конструкторскую документацию и изготовило опытный образец. С середины июля начались предварительные испытания модернизированного танка на одном из полигонов военного ведомства.
Благодаря тесному взаимодействию с бронетанковым управлением, управлением боевой подготовки оборонного ведомства и высокой степени заинтересованности руководства Министерства обороны, проведение испытаний совмещено с подготовкой экипажей боевых машин к конкурсу «Танковый биатлон», проводимому в рамках Армейских международных игр.
В ходе испытаний армейские экипажи оценивают технические и эксплуатационные показатели боевой машины.
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