Планируется, что ежегодно парк зерноуборочной техники в Гомельской области будет обновляться примерно на 10%. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, сегодня в области насчитывается 962 комбайна.

«Убрать предстоит порядка 350 тысяч га. Отсюда очень высокая нагрузка - 380 га на комбайн. Поэтому было принято решение главой области о дополнительном приобретении в этом году 100 зерноуборочных комбайнов. Это позволит снизить нагрузку и выйти на норматив 320 га на комбайн», - рассказал Дмитрий Петрожицкий.

Прежде чем включиться в работу на полях, технику диагностируют на «Гомелаблагросервисе». Проверка систем, установка сигнализаций, дооснащение компонентами. На выполнение всех работ уходит около 8 часов. Сейчас предприятие работает с 7 утра до 8 вечера, без выходных.

Ответственность большая. При неотрегулированных узлах потери зерна могут достигать 20%.

В «Гомелаблагросервисе» работает 21 выездная ремонтная бригада для обслуживания комбайнов непосредственно в хозяйствах. Еще три бригады займутся заправкой кондиционеров.