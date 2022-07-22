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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРК ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРНО НА 10%
11:21 25.07.2022
Планируется, что ежегодно парк зерноуборочной техники в Гомельской области будет обновляться примерно на 10%. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, сегодня в области насчитывается 962 комбайна.
«Убрать предстоит порядка 350 тысяч га. Отсюда очень высокая нагрузка - 380 га на комбайн. Поэтому было принято решение главой области о дополнительном приобретении в этом году 100 зерноуборочных комбайнов. Это позволит снизить нагрузку и выйти на норматив 320 га на комбайн», - рассказал Дмитрий Петрожицкий.
Прежде чем включиться в работу на полях, технику диагностируют на «Гомелаблагросервисе». Проверка систем, установка сигнализаций, дооснащение компонентами. На выполнение всех работ уходит около 8 часов. Сейчас предприятие работает с 7 утра до 8 вечера, без выходных.
Ответственность большая. При неотрегулированных узлах потери зерна могут достигать 20%.
В «Гомелаблагросервисе» работает 21 выездная ремонтная бригада для обслуживания комбайнов непосредственно в хозяйствах. Еще три бригады займутся заправкой кондиционеров.
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