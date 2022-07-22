ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПАРК ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРНО НА 10%


11:21 25.07.2022

Планируется, что ежегодно парк зерноуборочной техники в Гомельской области будет обновляться примерно на 10%. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, сегодня в области насчитывается 962 комбайна.

«Убрать предстоит порядка 350 тысяч га. Отсюда очень высокая нагрузка - 380 га на комбайн. Поэтому было принято решение главой области о дополнительном приобретении в этом году 100 зерноуборочных комбайнов. Это позволит снизить нагрузку и выйти на норматив 320 га на комбайн», - рассказал Дмитрий Петрожицкий.

Прежде чем включиться в работу на полях, технику диагностируют на «Гомелаблагросервисе». Проверка систем, установка сигнализаций, дооснащение компонентами. На выполнение всех работ уходит около 8 часов. Сейчас предприятие работает с 7 утра до 8 вечера, без выходных.

Ответственность большая. При неотрегулированных узлах потери зерна могут достигать 20%.

В «Гомелаблагросервисе» работает 21 выездная ремонтная бригада для обслуживания комбайнов непосредственно в хозяйствах. Еще три бригады займутся заправкой кондиционеров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2022
валюта курс
EUR 2.5854
USD 2.5614
RUB 4.4725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5854 +0.0168
USD 2.5614 +0.0412
RUB 4.4725 -0.0847
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6200
USD 2.5600 2.5770
RUB 3.5000 4.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0370
EUR/RUB 60.0000 75.0000
USD/RUB 58.0000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте