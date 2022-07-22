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ЭКОНОМИКА РБ
САХАРА В СТРАНЕ ДОСТАТОЧНО, ЦЕНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОВЫШАТЬСЯ НЕ БУДУТ - ПРЕМЬЕР
11:09 25.07.2022
Сахара в стране достаточно, в ближайшее время цены на него повышаться не будут. Об этом 22 июля 2022 года 22 июля 2022 года журналистам заявил премьер-министр Роман Головченко.
"Каждый год происходит разгон каких-то слухов. Наблюдается ажиотаж, скупают сахар, а потом не знают, куда его девать. Сейчас опять на пустом месте возникла паника. Мы в прошлом году собрали 530 тыс. т сахара. Из них 370 тыс. т пошли на внутренний рынок. Сейчас у нас 98 тыс. т находится на складах. И этого запаса достаточно до нового урожая", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
По его словам, Беларусь придерживала экспортные поставки сахара.
"Мы пошли на этот шаг, недополучили выручку, но создали стабилизационный запас сверх необходимого именно на случай различных паник. И сейчас, даже если люди продолжат скупать сахар большими партиями, его все равно хватит", - отметил премьер-министр.
Глава правительства обратил внимание, что сахар не лучшая инвестиция, его потребление необходимо снижать. "Что касается цены, то она не была повышена ни в начале недели, ни в конце недели и не будет повышена ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время", - подчеркнул Роман Головченко.
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