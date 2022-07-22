С 1 августа 2022 года в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с 1 августа 2022 г. по 31 января 2023 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет составят: на первого ребенка – 556,05 рубля, на второго и последующих детей – 635,48 рубля и на ребенка-инвалида – 714,92 рубля.

Темп роста размеров пособия с августа 2022 г. составит: 103,1% - по сравнению с июлем 2022 г.; 112,2% - по сравнению с августом 2021 г.

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет выплачиваются на 238,6 тыс. детей.

В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2022 году составят 1,7 млрд рублей, из них порядка 100 млнрублей в связи с их повышением с 1 августа (на 3,1%).

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет перерасчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка – 35% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на второго и последующих детей – 40% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.