С 25 июля по 7 сентября будет проводиться капитальный ремонт эскалатора № 3, установленного на станции «Октябрьская» (вестибюль №1). Об этом сообщает Telegram-канал Минского метрополитена.

Согласно информации, в этот период на станции «Октябрьской» наладят бесперебойную работу эскалаторов № 1, 2, 4 (вестибюль № 1).

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.