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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ЭСКАЛАТОРОВ НА СТАНЦИИИ МЕТРО «ОКТЯБРЬСКАЯ» ИЗ-ЗА РЕМОНТА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 7 СЕНТЯБРЯ
10:42 25.07.2022
С 25 июля по 7 сентября будет проводиться капитальный ремонт эскалатора № 3, установленного на станции «Октябрьская» (вестибюль №1). Об этом сообщает Telegram-канал Минского метрополитена.
Согласно информации, в этот период на станции «Октябрьской» наладят бесперебойную работу эскалаторов № 1, 2, 4 (вестибюль № 1).
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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