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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 6,1%
09:40 25.07.2022
В январе-июне 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 993,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 953,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 113,6 тыс. тонн, молока – 368,7 тыс. тонн, яиц получено 233,8 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,2% молока и 85,6% производства яиц.
На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 525,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 183,5 тыс. голов. Численность свиней составила 391,5 тыс. голов.
В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 234,6 тыс. тонн кормовых единиц, в расчете на условную голову для общественного поголовья скота – 5,9 центнера кормовых единиц.
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