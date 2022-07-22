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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЗАВЕРИЛ В СПОСОБНОСТИ БЕЛАРУСИ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ВНЕШНИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


09:26 25.07.2022

Беларусь способна выполнять свои внешние финансовые обязательства. Об этом заявил 22 июля 2022 года журналистам премьер-министр Роман Головченко.

Он прокомментировал рейтинговые действия международных агентств, которые понизили рейтинг Беларуси и объявили о дефолте.

"Происходит какой-то сюрреализм. Все прошлые модели, которые использовались, сейчас не имеют значения. Если в прошлой нормальности объявление дефолта явилось бы серьезным вызовом для Беларуси, потому что это имело бы определенные последствия, то сейчас это не имеет никакого значения для нас. И мы в корне не согласны с тем, что некие агентства объявляют о снижении рейтингов Беларуси и некой дефолтной стадии", - сказал Р. Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, у Беларуси с агентством Moody's нет никаких договорных отношений с 2018 года, а рейтинги присваиваются на основе заключенных договоров.

"Мы к этому спокойно относимся, потому что дефолт означает невозможность государства выполнять свои финансовые обязательства. А у нас эти возможности есть. Средства на выплату, в том числе по еврооблигациям, были заложены и остаются в бюджете страны", - сообщил премьер-министр.

Он отметил, что Беларусь по причине соответствующих действий международных финансовых институтов не может проводить транзакции и соответственно перечислять средства, которые должна перечислить.

"В данном случае это процентные платежи по еврооблигациям", - добавил Роман Головченко.

"В феврале мы выплатили небольшую сумму, но она не дошла до всех держателей белорусских еврооблигаций. Мы ответственны перед владельцами наших ценных бумаг и не собираемся отдавать деньги неизвестно куда, пока не будет известна их судьба. У нас официальный платежный агент по еврооблигациям - английский Citibank. Он отказался по причине санкций осуществлять сделки с Минфином и Нацбанком Беларуси, - рассказал премьер. - В этой ситуации мы приняли совместное решение правительства и Нацбанка о порядке исполнения наших обязательств в условиях, когда мы не можем довести платежи до наших клиентов. Там достаточно широкий набор опций. Деньги, которые мы должны были перечислить, перечислили в белорусских рублях".

"Безответственное поведение финансовых институтов не оставляет нам другого выбора. Каких-то последствий для Беларуси мы не видим. Потому что мы свои обязательства способны выполнять", - подчеркнул премьер-министр.
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