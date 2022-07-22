За январь-май 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 1,6%, рентабельность продаж – 1,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская

задолженность на 1 июня 2022 г. составила 4 145,9 млн рублей, в том числе просроченная – 796,2 млн рублей, или 19,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 5 815,9 млн рублей, в том числе просроченная – 953,3 млн рублей, или 16,4% от общего объема кредиторской задолженности.