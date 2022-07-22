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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИЗИНГ УДЕРЖАЛ РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ОТ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ПАДЕНИЯ - БАА


18:17 22.07.2022

Автомобильная ассоциация «БАА» и Ассоциация лизингодателей провели совместную оценку влияния финансового лизинга на рынок транспортных средств в Беларуси.

Как сообщает БАА, по предварительной оценке, доля проникновения лизинга в реализации легковых автомобилей физическим лицам в 1 квартале 2022 г. составляет около 45% совокупных продаж автодилеров – членов БАА.

«Очевидно, что в начале текущего года именно финансовый лизинг позволил удержать рынок новых легковых автомобилей в стране от более глубокого падения и сохранить доступность новых автомобилей для населения», - говорится в сообщении БАА.

Рост популярности приобретения автомобилей в лизинг среди физических лиц (потребительский лизинг) во многом связан с наличием льготы по налогу на добавленную стоимость на лизинговую ставку при реализации физическим лицам, что фактически позволило выровнять условия финансирования с банковским кредитом.

При этом указанная налоговая льгота для одной отрасли создает положительный для экономики и бюджета кумулятивный эффект в смежных с лизингом сферах (торговля, сервис, рекламное дело, страхование и т.д.).
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