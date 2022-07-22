Министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня посетил предприятие, где ознакомился с результатами его производственно-хозяйственной деятельности, ходом модернизации, планами дальнейшего развития.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, особое внимание уделено вопросам обеспечения эффективной работы генерирующего оборудования с учетом подготовки новой схемы теплоснабжения города Барановичи - руководству станции поручено разработать соответствующие предложения.

"Необходимо обеспечить эффективную работу ТЭЦ. При этом должны быть решены две задачи: надежность энергоснабжения и оптимизация расходов. Все должно быть рационально, сбалансированно", - отметил министр.

Виктор Каранкевич пообщался с персоналом ТЭЦ, ответил на вопросы трудового коллектива о развитии брестской энергосистемы, ходе работ на БелАЭС. Министр обратил внимание на важность инновационной и рационализаторской деятельности, генерацию новых идей и предложений на предприятиях.

"В энергосистеме постоянно появляются такие идеи и инициативы, реализуются перспективные проекты, полученые от их реализации средства идут как на цели развития, модернизацию предприятий, так и на рост заработной платы", - добавил руководитель Минэнерго.

Барановичская ТЭЦ - одна из старейших в Брестской области. Ее установленная электрическая мощность - 18 МВт, тепловая мощность - 407 Гкал/ч. Среднегодовой отпуск тепла составляет порядка 530 тыс. Гкал. В общем балансе отпуск тепла с горячей водой - около 93%. Годовой объем производства электроэнергии оценивается в 95 млн. кВтч.

Это важный для города объект энергосистемы, который обеспечивает теплом жилые дома и социальные объекты центральной части города, микрорайонов «Южный», «Северный», «Северный-2», «Боровки». В числе промышленных потребителей ТЭЦ - Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Барановичский комбинат железобетонных конструкций, завод железобетонных изделий, завод «Энергодеталь»