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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ВВОЗ НЕМЕЦКОЙ САНТЕХНИКИ
17:45 22.07.2022
Брестские таможенники выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии товаров известной немецкой торговой марки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, незадекларированными оказались трубы, муфты, кронштейны, коллекторы и другие предметы на сумму порядка 239 тысяч рублей.
Автомобиль IVECO следовал из Германии через пункт пропуска «Козловичи». Польский перевозчик представил к оформлению документы, согласно которым в грузовом отсеке машины перевозились трубы Rautitan. При проверке сотрудники таможни обнаружили в грузовике более 28 тысяч единиц товаров немецкой торговой марки Rehau, сведений о которых в документах не было.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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