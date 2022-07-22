Брестские таможенники выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии товаров известной немецкой торговой марки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, незадекларированными оказались трубы, муфты, кронштейны, коллекторы и другие предметы на сумму порядка 239 тысяч рублей.

Автомобиль IVECO следовал из Германии через пункт пропуска «Козловичи». Польский перевозчик представил к оформлению документы, согласно которым в грузовом отсеке машины перевозились трубы Rautitan. При проверке сотрудники таможни обнаружили в грузовике более 28 тысяч единиц товаров немецкой торговой марки Rehau, сведений о которых в документах не было.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.