Проверка организаций АПК Могилевской области выявила факты необоснованного посредничества при закупках товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и реализации продовольствия. Об этом сообщает Комитет госконтроля Беларуси.

Так, КГК области установило, что организации агропромышленного комплекса систематически переплачивают посредникам при закупке ветпрепаратов, вакцин, изделий медназначения сельхозорганизации области переплачивали посредническим звеньям в среднем 30-60% от первоначальной цены. В отдельных случаях переплаты составляли от 240% до 280%.

Установлены факты реализации продовольственной продукции через посреднические структуры. Так, доход посредника от перепродажи масла, закупленного у государственного производителя, только за один месяц составил около 100 тыс. рублей.

Материалы контрольных мероприятий направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.