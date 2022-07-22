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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ АПК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ ПРИ ЗАКУПКАХ ТМЦ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
17:33 22.07.2022
Проверка организаций АПК Могилевской области выявила факты необоснованного посредничества при закупках товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и реализации продовольствия. Об этом сообщает Комитет госконтроля Беларуси.
Так, КГК области установило, что организации агропромышленного комплекса систематически переплачивают посредникам при закупке ветпрепаратов, вакцин, изделий медназначения сельхозорганизации области переплачивали посредническим звеньям в среднем 30-60% от первоначальной цены. В отдельных случаях переплаты составляли от 240% до 280%.
Установлены факты реализации продовольственной продукции через посреднические структуры. Так, доход посредника от перепродажи масла, закупленного у государственного производителя, только за один месяц составил около 100 тыс. рублей.
Материалы контрольных мероприятий направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.
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