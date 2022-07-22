|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 3,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:26 22.07.2022
В январе-июне 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,7 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 343,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 219,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 63,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 175,4 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 110,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 88,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,9% от общего ввода по области.
В январе-июне 2022 г. введено в эксплуатацию 34 многоквартирных жилых дома общей площадью 167,7 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2022
Курсы в банках
на 22.07.2022
Конвертация в банках
на 22.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте