В январе-июне 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 343,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 219,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 63,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 175,4 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 110,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 88,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,9% от общего ввода по области.

В январе-июне 2022 г. введено в эксплуатацию 34 многоквартирных жилых дома общей площадью 167,7 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.