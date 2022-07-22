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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ ПОЕЗДА ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:04 22.07.2022
Белорусская железная дорога (БЖД) назначила дополнительные рейсы поезда № 250/249 по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Минск.
Напомним, ранее поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург был назначен до конца лета с отправлением из Минска по четвергам, а из Санкт-Петербурга по воскресеньям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с учетом увеличения спроса пассажиров дополнительно назначены рейсы данного поезда отправлением в пятницу 29 июля и 5 августа в 20:40 из Санкт-Петербурга, а также в субботу 30 июля и 6 августа в 19:15 из Минска.
Продажа билетов на данные рейсы уже открыта.
БЖД обращает внимание, что на территории Беларуси поезд №250/249 делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.
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