Белорусская железная дорога (БЖД) назначила дополнительные рейсы поезда № 250/249 по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Минск.

Напомним, ранее поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург был назначен до конца лета с отправлением из Минска по четвергам, а из Санкт-Петербурга по воскресеньям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с учетом увеличения спроса пассажиров дополнительно назначены рейсы данного поезда отправлением в пятницу 29 июля и 5 августа в 20:40 из Санкт-Петербурга, а также в субботу 30 июля и 6 августа в 19:15 из Минска.

Продажа билетов на данные рейсы уже открыта.

БЖД обращает внимание, что на территории Беларуси поезд №250/249 делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.