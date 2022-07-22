В Брестской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 3884,5 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,1 рублей против 13,9 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, в январе-июне 2022 г. составил 3 500,3 млн рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В первом полугодии 2022 г. оптовый товарооборот составил 2 740,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 86% к уровню первого полугодия 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2022 г. составил 185,4 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.