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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПРОСЕЛ НА 1,1%
16:20 22.07.2022
В Брестской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 3884,5 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,1 рублей против 13,9 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, в январе-июне 2022 г. составил 3 500,3 млн рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В первом полугодии 2022 г. оптовый товарооборот составил 2 740,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 86% к уровню первого полугодия 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2022 г. составил 185,4 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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