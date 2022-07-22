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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ РАЗГОНА ИНФЛЯЦИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ НЕ ВИДЯТ ОСНОВАНИЙ


15:53 22.07.2022

В Беларуси годовая инфляция замедляется, оснований для ее разгона нет. Об этом заявил 22 июля премьер-министр Роман Головченко.

По его словам, много фруктов и овощей в Беларусь импортируется из Турции, где инфляция подобралась к отметке 80%.

«Это не может не перекладываться на цену товаров», - сказал Головченко в видеофрагменте, который опубликовала пресс-служба правительства.

В то же время перевозки в ЕС подорожали в пять-шесть раз. Так, рейс фуры в немецкий или голландский порт подорожал с 1−1,5 тысячи евро до 10 тысяч евро, добавил премьер-министр.

Он напомнил, что правительство и Комитет госконтроля приняли программу по стабилизации цен. С ее помощью ценники рассчитывают держать под контролем и дальше.

«Затраты предприятий тоже растут и если вообще заморозить цены, то это приведет к тому, что производители начнут работать в убыток», - сказал Головченко.

По данным Национального статкомитет, цены в июне выросли на 1,1%. Годовая июньская инфляция составила 17,6%.
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