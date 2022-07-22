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ЭКОНОМИКА РБ
СХЕМА ФИКТИВНОЙ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВЫЯВЛЕНА В ГОМЕЛЕ
15:18 22.07.2022
Инспекцией Министерства по налогам и сборам по Железнодорожному району Гомеля в ходе выборочной проверки коммерческого предприятия установлены факты фиктивной реализации в адрес взаимозависимого ИП производственного оборудования с последующей сдачей его в аренду и предоставлением услуг по техническому обслуживанию этого оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, ранее это оборудование находилось в собственности директора организации и предоставлялось обществу в безвозмездное пользование.
Сумма арендной платы с учетом стоимости услуг по техническому обслуживанию оборудования многократно превышала цену реализации указанного оборудования в адрес ИП. Необоснованно завышенные затраты по аренде и техническому обслуживанию оборудования коммерческого предприятия отражены в составе затрат, учитываемых при налогообложении прибыли.
Проверкой установлено, что у предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие приобретение материалов и комплектующих, необходимых для обслуживания оборудования. Фактически арендуемое оборудование обслуживалось сторонней организацией или собственными силами коммерческого предприятия
Таким образом, проверкой достоверно доказано, что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя заместителя директора общества была осуществлена с целью получения налоговой выгоды путем необоснованного завышения затрат предприятия и вывода денежных средств из оборота общества в собственность физического лица без уплаты подоходного налога.
По результатам проведенной налоговым органом проверки коммерческое предприятие признано налоговым агентом в отношении доходов, выплаченных ИП (заместителю директора), и предъявлен к уплате в бюджет подоходный налог в сумме 40,7 тыс. рублей.
Всего по результатам проверки предъявлено к уплате в бюджет 134,5 тыс. рублей. Материалы проверки направлены в органы ДФР КГК для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия, а также в органы Фонда социальной защиты населения для предъявления к уплате причитающихся сумм отчислений.
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