В Витебской области зарегистрировано 31 201 субъект малого и среднего предпринимательства, из которых 7446 организаций и 23755 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 249,1 млн рублей, что в действующих ценах на 39,1 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года.

В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 214,9 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 34,2 млн рублей.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 25,7%.