Первые в стране плантации белой ивы на полтора миллиона саженцев для производства топливной щепы заложат в Кобринском районе. Об этом сообщили в Брестском областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности.

Белая ива, быстрорастущее дерево – используемое в качестве биотоплива, которое по калорийности не уступает дровам из березы. Из лозы ивы можно производить высокорентабельную топливную щепу.

Плантации белой ивы собираются засаживать благодаря собственному маточнику, где растет порядка 100 тысяч растений. С каждого можно получить до 40 будущих деревьев. Под первые плантации в Кобринском ЖКХ выделили порядка 200 гектаров.

В течение года в Кобринском районе высадят порядка 1,5 миллиона саженцев на 200 гектарах. Плантация может продуктивно служить до 30 лет. Она не требует хороших почв, достаточно даже обедневших торфяников.

Уже непосредственно на плантациях, на которых будет заготавливаться топливная щепа, процесс срезки осуществляется раз в три года. За сезон с одного гектара можно в хороших условиях, в принципе, около 400 кубов древесины заготовить.

Из 48 котельных в Кобринском районе 11 работают на местных видах топлива. Каждый год нужно не меньше 80 тысяч кубических метров щепы. Большую часть будут получать своими силами благодаря плантациям белой ивы. По оценкам специалистов, сырье собственного производства обойдется в три раза дешевле.

Финансирует проект РУП «Белинвестэнергосбережение». Деньги выделены из оборотного фонда по биоэнергетике в размере 2 миллионов рублей.