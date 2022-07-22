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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 14,4%
13:55 22.07.2022
Грузооборот транспорта Брестской области в январе-июне 2022 г. составил 2449,7 млн тонно-километров, или 85,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 460,4 млн пассажиро-километров, или 96,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 72,5 млн человек, или 95,3% к первому полугодию 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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