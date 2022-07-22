ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 14,4%

13:55 22.07.2022 Грузооборот транспорта Брестской области в январе-июне 2022 г. составил 2449,7 млн тонно-километров, или 85,6% к соответствующему периоду 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 460,4 млн пассажиро-километров, или 96,4% к соответствующему периоду 2021 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 72,5 млн человек, или 95,3% к первому полугодию 2021 г. Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.