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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 14,4%


13:55 22.07.2022

Грузооборот транспорта Брестской области в январе-июне 2022 г. составил 2449,7 млн тонно-километров, или 85,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 460,4 млн пассажиро-километров, или 96,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 72,5 млн человек, или 95,3% к первому полугодию 2021 г.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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