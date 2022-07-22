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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНИКУ НА ДНЕ ПОЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:43 22.07.2022
Сервисный центр холдинга «АМКОДОР» - ООО «СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ» - представил образцы техники на инновационной агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области-2022», которая прошла 22 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке демонстрировались погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211, погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527 и погрузчик универсальный АМКОДОР 352С.
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