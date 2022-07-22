ЭКОНОМИКА РБ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНИКУ НА ДНЕ ПОЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

13:43 22.07.2022 Сервисный центр холдинга «АМКОДОР» - ООО «СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ» - представил образцы техники на инновационной агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области-2022», которая прошла 22 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке демонстрировались погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211, погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527 и погрузчик универсальный АМКОДОР 352С.