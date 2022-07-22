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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЕМОНТ ШКОЛ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАТРАТИТЬ ОКОЛО 11 МЛН РУБЛЕЙ
13:37 22.07.2022
На текущий и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования в Могилевской области будет затрачено около 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси.
Согласно инормации, это бюджетные средства, а также доходы, полученные от внебюджетной деятельности, спонсорская помощь.
При этом 17 школ региона ждет капитальная реновация.
Среди них - средние школы №№1, 4, 6, 20 Бобруйска, СШ № 5 и 13 Могилева. В ряде учреждений образования реновация продлится и в осенний период.
На данный момент во многих школах идет и текущий ремонт – кровель, фасадов, пищеблоков, благоустройство прилегающей территории. Для школьных столовых будет приобретено около 100 единиц технологического оборудования, 54 холодильника. Уже закуплено 50 и 44 единицы соответственно.
На контроле – приведение в порядок школьных стадионов и спортивных площадок. Также в 2022 году будет закуплено 33 автобуса «МАЗ» для подвоза учеников сельских школ.
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