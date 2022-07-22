На текущий и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования в Могилевской области будет затрачено около 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси.

Согласно инормации, это бюджетные средства, а также доходы, полученные от внебюджетной деятельности, спонсорская помощь.

При этом 17 школ региона ждет капитальная реновация.

Среди них - средние школы №№1, 4, 6, 20 Бобруйска, СШ № 5 и 13 Могилева. В ряде учреждений образования реновация продлится и в осенний период.

На данный момент во многих школах идет и текущий ремонт – кровель, фасадов, пищеблоков, благоустройство прилегающей территории. Для школьных столовых будет приобретено около 100 единиц технологического оборудования, 54 холодильника. Уже закуплено 50 и 44 единицы соответственно.

На контроле – приведение в порядок школьных стадионов и спортивных площадок. Также в 2022 году будет закуплено 33 автобуса «МАЗ» для подвоза учеников сельских школ.