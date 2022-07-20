Прокурор Бешенковичского района после изучения материалов доследственной проверки возбудил уголовное дело в отношении главного инженера одного из сельхозпредприятий района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, ему инкриминировано ненадлежащее исполнение служебных обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, главный инженер в нарушение своих должностных обязанностей не организовал должным образом работу нефтебазы сельхозпредприятия. Это повлекло несвоевременное выявление негерметичности топливного трубопровода, из которого с 10 по 11 июня 2022 года на участок местности, прилегающий к нефтебазе, вытекло более 31 тысячи литров дизельного топлива общей стоимостью свыше 67 тыс. рублей. Данное топливо хозяйство приобретало за счет средств бюджетного займа.

Бездействие должностного лица квалифицировано как служебная халатность по ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Бешенковичский районный отдел Следственного комитета.