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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛОСЬ НА 3,3%
12:44 22.07.2022
В январе-июне 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 9292,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 108,3%, в обрабатывающей промышленности – 95,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,3% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,6%.
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