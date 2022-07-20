Импортозамещение является важным приоритетом для организаций энергосистемы. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании коллегии министерства по итогам работы отрасли в январе-мае текущего года.

«Мы должны оперативно реагировать на внешние факторы, принимать комплексные меры для обеспечения устойчивой работы наших предприятий, - отметил министр. - При этом особое внимание сегодня уделяется вопросам импортозамещения - это важный приоритет для организаций отрасли. Предстоит детально проанализировать, как организована данная работа, насколько эффективно выполняются задачи - от расширения спектра выпускаемой продукции до создания новых производств».

От того, насколько эффективно сработают организации в этом году, какой задел будет создан, во многом зависит развитие отрасли в последующие годы, добавил министр.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, на заседании коллегии рассмотрены результаты производственно-хозяйственной деятельности организаций торфяной промышленности, обсуждены вопросы вовлечения местных видов топлива в топливно-энергетический баланс, а также перспективы развития сырьевой базы для торфяных производств.