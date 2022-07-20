ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УПАЛ НА 3,1%

11:41 22.07.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-июнь 2022 года в текущих ценах составил 9134,79134,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,1% меньше к уровню января-июня 2021 г.