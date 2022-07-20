К выходным скопление транспорта на границе Беларуси с ЕС сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

Согласно информации, за истекшие сутки контрольные службы литовских и польских погранпереходов пропустили в страны Евросоюза всего 50% и 45% грузовых авто от нормы соответственно. Латвийская сторона пропустила на свою территорию 61% грузового транспорта от установленных договоренностей.

В польских пунктах пропуска Бобровники (Берестовица) и Тересполь (Брест) за сутки оформлено 51% и 37% легковых авто от нормы соответственно.