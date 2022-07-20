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ЭКОНОМИКА РБ


К ВЫХОДНЫМ СКОПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА ГРАНИЦЕ БЕЛАРУСИ С ЕС СОХРАНЯЕТСЯ – ГОСПОГРАКОМТЕТ


11:23 22.07.2022

К выходным скопление транспорта на границе Беларуси с ЕС сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

Согласно информации, за истекшие сутки контрольные службы литовских и польских погранпереходов пропустили в страны Евросоюза всего 50% и 45% грузовых авто от нормы соответственно. Латвийская сторона пропустила на свою территорию 61% грузового транспорта от установленных договоренностей.

В польских пунктах пропуска Бобровники (Берестовица) и Тересполь (Брест) за сутки оформлено 51% и 37% легковых авто от нормы соответственно.
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