|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
К ВЫХОДНЫМ СКОПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА ГРАНИЦЕ БЕЛАРУСИ С ЕС СОХРАНЯЕТСЯ – ГОСПОГРАКОМТЕТ
11:23 22.07.2022
К выходным скопление транспорта на границе Беларуси с ЕС сохраняется. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.
Согласно информации, за истекшие сутки контрольные службы литовских и польских погранпереходов пропустили в страны Евросоюза всего 50% и 45% грузовых авто от нормы соответственно. Латвийская сторона пропустила на свою территорию 61% грузового транспорта от установленных договоренностей.
В польских пунктах пропуска Бобровники (Берестовица) и Тересполь (Брест) за сутки оформлено 51% и 37% легковых авто от нормы соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
Курсы в банках
на 22.07.2022
Конвертация в банках
на 22.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте