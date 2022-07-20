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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПОДРОСЛО НА 0,1%


10:52 22.07.2022

В январе-июне 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2 014 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 952,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 164,7 тыс. тонн, молока – 1 005,6 тыс. тонн, яиц получено 293,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 82,6% производства яиц.

На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 863,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 292,6 тыс. голов. Численность свиней составила 332,6 тыс. голов.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 526,9 тыс. тонн кормовых единиц, в расчете на условную голову для общественного поголовья скота – 8,2 центнера кормовых единиц.
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